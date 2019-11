Tra i 24 calciatori che Walter Mazzarri ha convocato per la trasferta in casa del Genoa di questo pomeriggio c'è anche Vittorio Parigini. L'attaccante classe 1997 non era chiamato al seguito della squadra da quasi tre mesi, per l'esattezza dalla vittoriosa trasferta in casa dell'Atalanta dello scorso 1 settembre.



Poi, a causa di un infortunio e delle scelte di Mazzarri e della società, Parigini non si è più nemmeno accomodato in panchina. Nonostante questa convocazione il suo futuro sarà comunque lontano dal Torino.