Nella sfida vinta per 3-0 contro la sua ex Atalanta, Duvan Zapata, autore di una doppietta, si è preso una rivincita contro chi lo dava per finito. Al termine della partita, l'agente del colombiano Fernando Schena, ha parlato ai microfoni di Sportitalia. Di seguito le dichiarazioni:



IL PASSATO - "Duvan ha vissuto qualcosa di simile ad un film, un sogno, ieri sera. D'altronde di fronte aveva l'Atalanta, una squadra dove è stato ben cinque anni. Ha amato molto la Dea e la città di Bergamo".



POCHI GOL - "Duvan è sempre arrabbiato quando non segna, non è stato facile questo periodo, ma lui è un grande professionista e lavora sempre al 100% per migliorare".



IL RETROSCENA DI MERCATO - "Prima del Toro lo voleva la Roma e lui voleva andarci. L'Atalanta però non aveva intenzione di cederlo ai giallorossi e poi è arrivata questa opportunità. Oggi è felice e il suo presente è a Torino, dove ha fiducia e dove si sente importante. Speriamo che segni ancora tanto e che questi due gol siano i primi di una lunga serie".