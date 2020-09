Tra i giocatori seguiti con maggiore attenzione dal Torino in questa sessione di mercato c'è Fausto Vera, regista di proprietà dell'Argentinos Juniors che è considerato al prima alternativa a Lucas Torreira. Ai microfoni di golazoargentinos.com, il centrocampista ha spiegato che dal Torino non è ancora arrivata l'offerta giusta.



“Sono felice all’Argentinos Juniors, ovviamente ascoltiamo le proposte dall’estero ma dobbiamo aspettare e se arriverà qualcosa che avvantaggerà me e la società valuteremo la possibilità del mio trasferimento" ha dichiarato.