Nel prossimo weekend le venti squadre di serie A torneranno regolarmente tutte in campo, non è invece ancora chiaro quando verranno recuperate le quattro partite rinviate dello scorso turno per l'allarme legato alla diffusione del Coronavirus. Tra queste c'è anche Torino-Parma.



Una decisione verrà presa a breve ma, al momento, sembrano essere due le date più probabili nella quale verrà recuperata la partita: o mercoledì 4 marzo oppure la settimana successiva, mercoledì 11 marzo.