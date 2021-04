Nel corso dell'ultimo anno si sono registrati molti colloqui tra i dirigenti di Torino e Parma, impegnati in diverse trattative che sono però tutte naufragate. In estate, nell''ultimo giorno di trattative era stato ipotizzato uno scambio di portieri tra le due squadre, con Salvatore Sirigu che sarebbe andato ai crociati e Luigi Sepe in granata. L'affare sfumò



Così come sfumò anche il passaggio di Jasmin Kurtic al Torino lo scorso gennaio, prima che la società granata virasse con decisione su Rolando Mandragora.