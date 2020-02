Come da previsioni, Torino-Parma si recupererà mercoledì 11 marzo alle ore 18.30. Lo ha comunicato la Lega serie A, che ha anche fissato il recupero di un'altra delle quattro partite rinviate per l'allarme Coronavirus: Hellas Verona-Cagliari.



Torino-Parma non può essere disputata la sera in quanto, per regolamento Uefa, le partite di campionato non possono disputarsi in contemporanea con quelle delle coppe europee: la sera dell'11 marzo sono in programma alcune sfide di ritorno degli ottavi di finale di Champions League.