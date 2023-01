Matteo Paro, vice allenatore del Torino, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pari contro l'Empoli: "Il primo tempo abbiamo sofferto tanto il gioco dell'Empoli perché rubavamo pochi palloni e quei pochi che potevamo giocare non gli abbiamo giocati bene. L'Empoli è una squadra preparata, abbiamo sofferto ma poi nel secondo tempo abbiamo aumentato il ritmo, la squadra ha creato parecchie occasioni. Sul 2-0 non era semplice rimanere in partita, devo fare un applauso ai ragazzi perché ci hanno creduto e per come si era messa è un risultato importante", le sue parole".



PRIMO TEMPO - "L'Empoli ha messo in difficoltà tante squadre, ci eravamo preparati per essere pronti su questi lanci lunghi. Nella ripresa abbiamo aumentato il palleggio, la squadra ha creato i presupposti per fare meglio e ha avuto occasioni.



MIRANCHUK E SANABRIA - "Loro ci hanno dato quel palleggio, quella calma e tranquillità nel muovere la palla che contro squadre cos organizzate è necessaria. Con loro abbiamo aumentato questa caratteristica, l'Empoli si è abbassato e noi siamo stati bravi a muoverla bene creando occasioni".



ILIC - "Non è stato ancora annunciato e preferirei parlare della partita di oggi. Vedremo in questi giorni cosa succederà, la società farà le sue valutazioni ma sa l'importanza dei giocatori e sceglierà per il bene della squadra".