Torino, Paro: 'Sono contento per il gol di Sanabria, speriamo che adesso ne faccia altri 8'

Il Torino strappa l'1-1 al Napoli nel match del Maradona. In panchina, al posto di Ivan Juric (squalificato) c'era il vice Matteo Paro. Queste le sue dichiarazioni a Sky nel post partita:



LA PARTITA - "Andare sotto con una squadra forte come il Napoli e poi riprenderla non era semplice. I ragazzi sono stati bravi a pareggiarla e a mantenere il risultato. Nel primo tempo potevamo fare meglio, ma è comunque una squadra forte e il pareggio per lo spirito e le occasioni avute è meritato".



L'ANALISI TATTICA - "Di solito ci capita di rubare prima palla o di prendere infilate. Il Napoli è stato bravo a muoverla e noi siamo stati bravi con gli attaccanti a stare bassi. Abbiamo avuto opportunità che non abbiamo sfruttato benissimo".



SANABRIA - "Sono contento per lui perché il calcio è così. Ha avuto tante occasioni che ha sbagliato un po' per sfortuna, ma oggi è entrato e ha fatto gol e adesso speriamo che sarà come dopo Empoli e ne farà otto. E' un giocatore importante e deve lavorare il più possibile per mantenere un buon livello".



IL TORO 'TI FA GIOCARE MALE'- "Se è un complimento? Diciamo che abbiamo questa identità di cercare di andare con in dovuti accorgimenti in 1 contro 1, cercando di togliere palla all'avversario. Sicuramente è una nostra caratteristica come di tante squadre. Non so se è un complimento, ma è una caratteristica. Bisogna allenarla perché se salta qualcosa è un problema".