Matteo Paro, allenatore in seconda del Torino, oggi in panchina al posto dell'indisponibile Ivan Juric, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di SkySport dopo il successo sul Lecce: "La dedica è tutta per il mister che non so se sta soffrendo più per la partita o per la polmonite. Speriamo stia meglio il prima possibile. È stata dura contro una squadra che sapevamo in grado di chiudersi bene. Abbiamo faticato di più nel primo che nel secondo tempo. Nella ripresa abbiamo sbagliato meno e gestito meglio la palla. L'esordio di Ilkhan? Arriva da un calcio molto diverso ma si sta applicando tantissimo in allenamento. Stasera ci ha messo personalità e la sua prova è stata molto buona. Deve continuare a lavorare per migliorare. L'innesto dei tanti acquisti? Abbiamo tanti ragazzi intelligenti che stanno imparando in fretta il nostro modo di giocare. Sono tutti ragazzi che si applicano tantissimo e imparano in fretta. Il merito va anche al gruppo dello scorso anno che li ha accolti, li aiuta e li fa apprendere ancora più in fretta".