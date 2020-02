Sostegno alla squadra per arrivare alla salvezza: è questo il patto non scritto nato tra la tifoseria del Torino e la squadra. Un patto siglato con l'arrivo in panchina di Moreno Longo, allenato che gode della grande stima e della fiducia della piazza.



E' così che, nonostante le cinque sconfitte consecutive in campionato (sei considerando anche la Coppa Italia) negli allenamenti a porte aperte al Filadelfia si sono registrati applausi e incoraggiamenti per i giocatori.



Allo stesso tempo, però, prosegue la contestazione nei confronti del presidente Urbano Cairo.