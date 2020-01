Un tris di Serie B su Michel Ndary Adopo. Il centrocampista classe 2000, che non sta trovando spazio con la maglia del Torino, verrà ceduto in Serie B. In tal senso, riporta Tuttosport, sono stati allacciati rapporti con Cosenza, Livorno ed Entella, con l'obiettivo di mandare il francese in prestito in cadetteria. Adopo, convocato da Mazzarri per la sfida di questa sera contro l'Atalanta a causa delle tante defezioni granata, era già stato vicino al passaggio al Crotone nelle ultime settimane.