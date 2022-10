Ola Aina è stato uno dei grandi protagonisti della vittoria del Torino contro l'Udinese nella partita di domenica: è stato proprio il terzino nigeriano a portare in vantaggio la squadra granata sfruttando al meglio l'assist del compagno Aleksej Miranchuk.



Aina nelle ultime settimane si è guadagnato la maglia da titolare sulla fascia destra a discapito di Wilfried Singo ed è un giocatore che gode della stima di Ivan Juric: il suo contratto è però in scadenza ma la trattativa per il rinnovo è già iniziata.