Per Ola Aina questo è momento d'oro: si è guadagnato una maglia da titolare nel Torino, sta offrendo ottime prestazioni in serie e ora è arrivata anche una nuova convocazione nella nazionale della Nigeria per le partite contro l'Uganda e il Sud Africa valide per le qualificazioni alla Coppa d'Africa.



Non è la prima volta che Aina viene convocato dalla Nigeria, ma questa chiamata non fa che confermare l'ottima stagione che sta vivendo con la maglia del Torino.