Ola Aina è uno dei giocatori che con ogni probabilità lasceranno il Torino nel corso di questa sessione di calciomercato. Per il terzino nigeriano, il dt Davide Vagnati sta cercando acquirenti all'estero, in particolare in Inghilterra dove lo stesso Aina è cresciuto e ha giocato indossando le maglie di Chelsea, Hull City e Fulham.



L'obiettivo del Torino è quello di riuscire a ricavare circa 10 milioni di euro dalla cessione a titolo definitivo del terzino.