Non solo per gli infortunati Daniele Baselli e Lorenzo De Silvestri, anche altri per due giocatori il campionato è finito in anticipo. Parliamo di Evangelista Lyanco e di Souhaliho Meité: i cartellini gialli ricevuti dal difensore e dal centrocampista ieri sera contro la Roma li costringeranno a saltare per squalifica la partita contro il Bologna di domenica.



Meité sarà sostituito a centrocampo da Rincon, che rientrerà dopo il turno di squalifica scontato ieri, al posto di Lyanco giocherà invece Armando Izzo, ammesso che recuperi dall problema fisico accusato alla viglia di Torino-Roma. Se il numero 5 non ce la dovesse farcela a recuperare al suo posto giocherà Koffi Djidji.