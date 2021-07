Sono previsti nuovi contatti nei prossimi giorni tra il Torino e la Fiorentina per Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino è un pupillo di Ivan Juric che lo ha già allenata al Verona, dove il mediano è stato autore di una grande stagione.



Ora il tecnico croato lo vorrebbe anche come rinforzo per il centrocampo del suo modo, anche perché Tomas Rincon non sembra convincerlo particolarmente. Prima di provare a affondare il colpo il dt Davide Vagnati dovrà però riuscire a chiudere per la cessione di un altro centrocampista, nel frattempo il corteggiamento ad Amrabat continua.