Non sarà quello di oggi il giorno del possibile affondo del Torino per Sofyan Amrabat. Il centrocampista della Fiorentina resta uno degli obiettivi della formazione granata ma il dt Davide Vagnati nella giornata di oggi ha appuntamenti per altri giocatori.



Il Torino farà un tentativo per Amrabat nella giornata di domani, la società granata dovrà però prima cedere Tomas Rincon.