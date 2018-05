Quella da poco conclusasi non è stata una stagione fortunata per Antonio Barreca: il terzino del Torino ha spesso dovuto fare i conti con alcuni problemi fisici (tra cui la pubalgia) e ha collezionato appena nove presenze in questo campionato.



Con il possibile arrivo di un altro esterno sinistro (piace il genoano Diego Laxalt) gli spazi in campo nella prossima stagione per l'ex Primavera potrebbero ridursi ancora di più, per questo motivo quella della cessione di Barreca nelle prossime settimane è un'ipotesi che sta prendendo sempre più piede. Il Torino crede però ancora nelle qualità del difensore e per questo non è disposto a perderlo a titolo definitivo: se cessione sarà, avverrà con la formula del prestito.