Dopo essere stato spesso accostato ad altre squadre (dal Milan fino ai cinesi del Dalian Yifang) il nome di Andrea Belotti ora è sempre più legato al Torino. Il centravanti è il leader e il capitano della squadra di Walter Mazzarri e a fine stagione, se la formazione granata dovesse centrare l'obiettivo qualificazione a una coppa europea, potrebbe rinnovare il proprio contratto.



L'attuale contratto di Belotti, divenuto celebre per la clausola rescissoria da 100 milioni di euro, ha come scadenza quella del 30 giugno 2021: l'obiettivo del Torino è quello di prolungarlo per almeno altre due stagioni in modo da far diventare il Gallo una bandiera della squadra granata.