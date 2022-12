Etrit Berisha è uno dei calciatori che certamente lascerà il Torino nella prossima sessione di mercato: il portiere ha espresso la volontà di cambiare aria per via del poco spazio avuto in questa gennaio e l'intenzione di Urbano Cairo e Davide Vagnati è quella di accontentarlo.



In serie A Berisha non sembra però avere molte richieste, per questo motivo si sta valutando anche una cessione all'estero del portiere: Vagnati e il procuratore dell'estremo difensore stanno cercando soluzioni proprio fuori dall'Italia.