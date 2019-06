Tra i giocatori che il Torino sta seguendo con grande interesse in questa sessione di mercato c'è anche Luka Bogdan, difensore centrale croato di proprietà del Livorno. La trattativa con la società toscana è già stata avviata (e potrebbe prevedere anche il prestito del centrocampista della Primavera Ben Lhassine Kone al Livorno) ma al momento è in stand-by.



Il Torino, infatti, aspetta di capire se verrà o no ripescato in Europa League nella prossima stagione prima accelerare eventuali operazioni di mercato in entrata.