Una volta definito l'acquisto di Armando Izzo (per cui manca ormai solamente l'ufficializzazione dell'affare) e quello di Lucas Verissimo, il Torino penserà anche a sfoltire il proprio pacchetto difensivo: a partire sarà Kevin Bonifazi, difensore che è nel mirino della Spal, del Bologna e del Sassuolo.



Proprio il Sassuolo al momento sembra essere la squadra in vantaggio per riuscire ad arrivare a Bonifazi. Il Torino comunque non perderà il giocatore a titolo definitivo, la formula della cessione sarà quella del prestito: l'ex Primavera potrà così vivere una stagione da protagonista in serie A prima di tornare alla base.