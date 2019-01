Tra i giocatori che potrebbero lasciare il Torino in questa sessione di mercato c'è anche Gleison Bremer. Il difensore brasiliano, arrivato in estate dall'Atletico Mineiro, fino a questo momento ha trovato pochissimo spazio agli ordini di Walter Mazzarri e per questo potrebbe essere ceduto.



Nelle scorse settimane per Bremer aveva fatto un sondaggio il Frosinone, ma ora anche il Besiktas ha chiesto informazioni per il numero 36 del Torino. La formula dell'eventuale cessione del centrale brasiliano è quella del prestito.