Alfred Duncan è l'obiettivo numero del Torino per rinforzare il proprio centrocampo. Il direttore tecnico Davide Vagnati è al lavoro per cercare di raggiungere un accordo con la Fiorentina nell'ambito di un'operazione che prevederebbe anche il passaggio in granata di Christian Kouamé.



Per l'attaccante ivoriano il Torino sembrerebbe disposto a sborsare 16 milioni di euro, mentre per Duncan la volontà del presidente Urbano Cairo è quella di avere il giocatore in prestito con diritto di riscatto. Sia sul centrocampista che sull'attaccante c'è però da battere la concorrenza del Verona.