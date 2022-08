Fra i giocatori che il dt del Torino, Davide Vagnati, dovrà cercare di cedere nella giornata di domani c'è anche Simone Edera. Per l'attaccante, che da oltre un anno non gioca partite ufficiali a causa del gravissimo infortunio al ginocchio subito quando era in prestito alla Reggina.



Per l'ex Primavera si cerca una squadra in serie B a cui cedere l'attaccante a titolo definitivo, visto che il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno.