Simone Edera è uno dei giocatori che con ogni probabilità lascerà il Torino nella prossima sessione di mercato: in questa prima parte di stagione ha trovato poco spazio nella corte di Walter Mazzarri e per questo a gennaio è probabile una sua cessione in prestito, anche perché le squadre interessate ad acquistarlo non mancano.



Oltre al Parma e al Frosinone, tra le pretendenti di Edera si è inserita nelle ultime ore anche l'Udinese, squadre che in estate aveva avviato una trattativa per un altro attaccante esterno del Torino: Vittorio Parigini. Trattativa poi non andata a buon fine per via della volontà di Mazzarri di trattenere il giocatore.