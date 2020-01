Sono giorni caldi in casa Torino per quanto riguarda il mercato in uscita: entro domani sera è infatti attesa una risposta di Iago Falque riguardo all'offerta pervenutagli dalla Spal. L'attaccante spagnolo finora non è sembrato convinto di trasferirsi alla squadra emiliana ma è anche consapevole del fatto che in granata potrebbe faticare a trovare spazio da qui al termine del campionato.



La trattativa per Falque alla Spal è al momento legata a quella di Bonifazi ma l'impressione è che il difensore possa comunque accasarsi alla corte di Semplici, indipendentemente sa cosa deciderà lo spagnolo.