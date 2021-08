Tra i vari giocatori che Davide Vagnati dovrà riuscire a cedere in queste ultime ore della sessione estiva di calciomercato c'è anche Iago Falque. Il fantasista spagnolo era stato seguito dall'AEK Atene ma la pista greca si è ora raffreddata e molto difficilmente l'affare potrà tornare a decollare.



Il Torino è alla ricerca di una nuova squadra per Falque, sembra difficile che il futuro dello spagnolo possa ancora essere in Italia: più probabile che venga ceduto all'estero.