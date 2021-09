In queste prime giornate di campionato il Torino ha certamente mostrato alcune lacune in difesa ed è proprio questo il reparto che il direttore tecnico Davide Vagnati, più di ogni altro, dovrà cercare di rinforzare.



A gennaio, quando il calciomercato riaprirà i battenti, il dirigente granata cercherà occasioni per rinforzare la retroguardia, anche perché non è da escludere la cessione di qualche giocatore: il principale candidato all'addio è Armando Izzo che non rientra più nei piani della società.