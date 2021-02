I contratti che legano Vanja Milinkoivc-Savic e Samir Ujkani al Torino scadranno il prossimo 30 giugno, la società granata non ha però nessuna fretta di prolungare i contratti ai due portieri: ogni decisione verrà presa solamente a fine campionato.



Milinkovic-Savic e Ujkani sono attualmente il secondo e il terzo portiere del Torino, la decisine sul loro futuro verrà presa anche tenendo in considerazioni le opinioni del futuro tecnico granata, che non è scontato sia Davide Nicola anche in caso di salvezza.