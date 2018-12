Per il derby di sabato sera contro la Juventus, Walter Mazzarri potrebbe essere costretto a rinunuciare a uno dei titolarissimi del suo Torino: Iago Falque. Secondo quanto riportato nell'edizione odierna di Tuttosport, infatti, l'attaccante spagnolo avrebbe accusato un affaticamento muscolare.



Un infortunio non particolarmente grave, ma se il fastidio muscolare dovesse persistere Iago Falque domani potrebbe non essere in campo nella partita contro la Juventus. L'allenamento di rifinitura di questo pomeriggio sarà decisivo per lo spagnolo.