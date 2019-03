Emiliano Moretti o Koffi Djidji? E' questo il dubbio di Walter Mazzarri per la partita di sabato sera contro il Bologna. Nelle ultime settimane, complice anche un problema al ginocchio avuto dal centrale ivoriano, come centrale di sinistra della difesa del Torino ha sempre giocato l'esperto numero 24.



Anche contro il Bologna Moretti è favorito per una maglia da titolare rispetto al compagno di squadra che, però, ha ancora a disposizione un paio di allenamenti per far cambiare idea al tecnico granata.