Un po' a sorpresa, nella difesa del Torino che sabato affronterà la Juventus nel derby della Mole potrebbe trovare spazio Alessandro Buongiorno. Il centrale ex Primavera, infatti, potrebbe essere schierato al centro della retroguardia a tre nel caso in cui Lyanco non dovesse farcela a recuperare.



Il brasiliano quest'oggi non si è potuto allenare a causa di una lombalgia e la sua presenza in campo contro la Juventus è in dubbio, Nkoulou invece non è al top, considerato che è rimasto fuori un mese a causa del Covid: le quotazioni di Buongiorno stanno quindi salendo.