Tra i calciatori che certamente lasceranno il Torino nel corso dell'estate c'è Gleison Bremer. Il difensore brasiliano ha molte richieste e la sua cessione servirà per finanziare il mercato in entrata.



La società granata nel frattempo ha iniziato a guardarsi intorno alla ricerca del suo sostituito e tra i giocatori per cui ha preso informazioni c'è anche Dimitris Nikolaou dello Spezia. Il nazionale greco è reduce da una buona stagione e il costo del suo cartellino non è particolarmente elevato.