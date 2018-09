Per la partita di domenica contro il Napoli, l'unico esterno del Torino sicuro di una maglia da titolare è Ola Aina. Il terzino nigeriano ha smaltito l'infortunio muscolare (come ha dimostrato nei minuti finali della partita contro l'Udinese) e domenica sarà regolarmente in campo anche se non è ancora chiaro se giocherà sulla fascia sinistra o su quella destra.



La posizione in campo di Aina dipenderà da chi giocherà sull'altra fascia: se Lorenzo De Silvestri recupererà dal problema muscolare patito contro l'Udinese allora l'ex Chelsea giocherà a sinistra, altrimenti verrà spostato sulla fascia destra con Alejandro Berenguer su quella mancina.