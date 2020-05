Urbano Cairo ha scelto il direttore sportivo per la prossima stagione per il suo Torino: si tratta di Davide Vagnati, che negli scorsi giorni ha anche rescisso il proprio contratto con la Spal.



Prima di raggiungere l'intesa con l'ormai ex dirigente del club di Ferrara, Cairo aveva per contattato anche Carlo Osti, attuale ds della Sampdoria. I contatti tra i due risalgono agli scorsi mesi, la trattativa non ha però mai preso piede, anche perché parallelamente è decollata quella con Vagnati.