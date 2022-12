Pietro Pellegri è infortunato e Antonio Sanabria non sta convincendo. Per questo motivo per la partita contro il Verona in programma il prossimo 4 gennaio il tecnico del Torino, Ivan Juric, sta pensando a una soluzione alternativa: un attacco senza punte di ruoli.



Considerato anche lo stato di forma di Nikola Vlasic, Nemanja Radonjic e Aleksej Miranchuk, il tecnico del Torino sta valutando l'ipotesi di schierare un attacco leggere con i tre fantasisti insieme dal primo minuto.