La stagione di Armando Izzo non è ancora terminata, il difensore non scenderà in campo per nessuna partita nelle prossime settimane ma in attesa di partire per le vacanze sta continuando ad allenarsi al Filadelfia.



A differenza di un anno fa, Izzo non è più sul mercato ma è uno dei giocatori dai quali il Torino ripartirà. Il difensore napoletano, inoltre, è uno dei pochi della rosa granata ad aver già avuto Ivan Juric come allenatore: i due erano insieme al Genoa.