Tra i giocatori messi nel mirino dal Torino per la prossima stagione c'è anche il difensore Jemerson. Il brasiliano è in scadenza di contratto con il Monaco e si potrà liberare a parametro zero: per acquistarlo il direttore sportivo Massimo Bava non dovrà quindi accordarsi con il club ma solo con l'agente del giocatore.



Ma proprio il fatto che Jemerson si liberi a parametro zero potrebbe essere un problema per via delle alte richieste di ingaggio del difensore brasiliano, il Torino comunque ci proverà.