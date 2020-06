Per il direttore tecnico Davide Vagnati, portare Joao Pedro al Torino sarà più complicato del previsto. Il dirigente granata non dovrà solamente convincere il Cagliari a cedere il brasiliano, ma dovrà ancora battere una concorrenza che è sempre più folta: sulle tracce dell'attaccante si è infatti messo anche l'Olympique Marsiglia.



Per ottenere l'ok del Cagliari a cedere il giocatore, l'idea del Torino è quella di inserire alcuni giocatori nella trattativa come contropartita tecnica: resta però da trovare l'accordo sui giocatori da offrire al club sardo.