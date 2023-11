Le possibilità che Ivan Juric resti sulla panchina del Torino anche nella prossima stagione sono sempre di meno. Il tecnico croato ha il contratto in scadenza, ha chiesto del tempo prima di rinnovare (il prolungamento gli era stato proposto negli scorsi mesi) per capire le ambizioni societarie ma soprattutto, al momento, non sta convincendo del tutto Urbano Cairo, che si aspettava un avvio di stagione decisamente differente da parte del Torino, sia per quanto riguarda il gioco.



Per questo motivo, a oggi, sembra sempre più improbabile che nella prossima stagione Ivan Juric possa essere ancora l'allenatore del Torino.