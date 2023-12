Fra i vari giocatori il cui futuro al Torino è in bilico c'è anche Yann Karamoh. L'attaccante francese in questa stagione sta faticando a trovare spazio e il cambio di modulo, con il passaggio dal 3-4-2-1 al 3-5-2 non lo sta di certo aiutando.



In questa prima parte di stagione il numero 7 granata ha giocato pochissimo e non è da escludere una sua cessione a gennaio.