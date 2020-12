Riuscire a portare Rade Krunic alla corte di Marco Giampaolo non sarà affatto semplice per il dt granata Davide Vagnati. L'idea di acquistare il centrocampista con la formula del prestito non sembra convincere i dirigenti del Milan, che già in estate avevano fatto sapere di essere disposti a cedere il giocatore ma solamente a titolo definitivo.



Il presidente del Torino, Urbano Cairo, non sembra però al momento disposto a cedere alle richieste del Milan: se il club rossonero non darà l'ok per il prestito di Krunic, allora la società granata virerà su altri obiettivi a centrocampo.