La sessione invernale del calciomercato si sta avvicinando e in casa Torino il direttore sportivo Massimo Bava è al lavoro per cercare nuovi obiettivi: stando a quanto riportato da diversi media tedeschi, tra i giocatori che la società granata starebbe seguendo c'è anche l'attaccante classe 1998 Ragnar Ache.



Ache gioca in Olanda, nello Sparta Rotterdam, società nella quale è cresciuto calcisticamente: in questo stagione ha già collezionato dodici presenze e cinque gol in Eredivisie e ha esordito (sempre con gol) pochi giorni fa con la Nazionale Under 21 della Germania.