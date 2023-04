Il Torino di Ivan Juric ha trovato in Tony Sanabria il finalizzatore che a lungo è mancato in questa stagione. 8 centri in campionato sono un discreto bottino per l’attaccante paraguayano. Però, il club granata vuole trovare un vero bomber per il prossimo anno. Secondo diversi media, il nome che potrebbe alzare l'asticella è quello di Luis Muriel, attaccante colombiano dell'Atalanta.