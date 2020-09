Tra gli attaccanti che il Torino sta seguendo in questi ultimi giorni di mercato c'è anche Roberto Inglese. L'obiettivo numero per il reparto offensivo resta sempre il cagliaritano Joao Pedro ma, considerate le alte richieste economiche del Cagliari, il direttore tecnico Davide Vagnati ha svolto i primi sondaggi anche per la punta del Parma.



Per il momento una vera e propria trattativa per cercare di portare Inglese al Torino non è ancora stata avviata, ma i granata lo seguono da vicino.