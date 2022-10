Tommaso Pobega domenica tornerà in uno stadio che conosce molto bene, avendoci giocato tutta la scorsa stagione, per questo Torino-Milan per lui non sarà una partita come le altre.



Il centrocampista ha lasciato ottimi ricordi sotto la Mole, Ivan Juric avrebbe voluto che restasse ma i dirigenti granata non sono riusciti a trovare un accordo con quelli rossoneri. Ma il tecnico croato non è l'unico che avrebbe voluto ancora vedere il centrocampista con la maglia granata, anche ai tifosi avrebbe fatto molto piacere e domenica per Pobega ci saranno gli applausi a sottolinearlo.