Salvo sorprese, sarà Alejandro Berenguer a giocare come esterno sulla fascia sinistra nell'undici che Walter Mazzarri schiererà domenica prossima per Udinese-Torino. Il terzino nigeriano Ola Aina non ha ancora recuperato dall'infortunio muscolare contro la Spal e Vittorio Parigini non è ancora rientrato dall'impegno con la nazionale Under 21.



Per questo motivo Berenguer è il candidato principale per una maglia da titolare sia che Mazzarri opti per il 3-5-2, come modulo iniziale per il suo Torino, sia che scelga il 3-4-3 o il 3-4-1-2,