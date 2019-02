Rispetto alle ultime due partite contro Inter e Spal, contro l'Udinese il centrocampo del Torino subirà una piccola rivoluzione. Walter Mazzarri è infatti pronto a rilanciare dal primo minuto due giocatori che nelle due precedenti gare non hanno giocato dal primo minuti, seppur per motivi differenti: Daniele Baselli e Soualiho Meité.



I due si posizieranno rispettivamente nei ruolo di mezzala destra e sinistra ai lati del confermato Tomas Rincon. Sasa Lukic tornerà così ad accomodarsi in panchina mentre Cristian Ansaldi verrà dirottato su una delle due fasce: al momento sembra più probabile che possa giocare su quella destra al posto di Lorenzo De Silvestri.