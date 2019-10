Buone notizia dal Filadelfia per Walter Mazzarri. L'allenatore del Torino, infatti, ha pienamente recuperato Ola Aina, che era stato costretto a rientrare in anticipo dall'impegno con la propria nazionale a causa di un infortunio. Il terzino nigeriano sarà quindi disponibile per la partita di domenica in casa dell'Udinese.



Aina contenderà un posto da titolare a Diego Laxalt, che ha ben figurato nelle ultime partite in cui è stato impiegato, in particolare contro il Napoli dove ha potuto giocare dal primo minuto.